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12 часов назад

​Один из голов сборной Аргентины мог быть отменён ошибочно

Евро-футбол.Ру

Во вторник на чемпионате мира по футболу в Катаре грянула большая сенсация – сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2. По ходу первого тайма арбитры из-за офсайдов не засчитали сразу три гола «альбиселесте».

​Один из голов сборной Аргентины мог быть отменен ошибочно
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Как сообщает Archivo VAR, один из голов сборной Аргентины, забитый Лаутаро Мартинесом, мог быть отменён по ошибке. Так, офсайдную линию могли прочертить не по тому футболисту, «забыв» про защитника сборной Саудовской Аравии, который находился левее.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины будет играть против Мексики. Матч пройдёт в ближайшую субботу, 26 ноября.

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