​Один из голов сборной Аргентины мог быть отменен ошибочно

Во вторник на чемпионате мира по футболу в Катаре грянула большая сенсация – сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2. По ходу первого тайма арбитры из-за офсайдов не засчитали сразу три гола «альбиселесте».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

Как сообщает Archivo VAR, один из голов сборной Аргентины, забитый Лаутаро Мартинесом, мог быть отменён по ошибке. Так, офсайдную линию могли прочертить не по тому футболисту, «забыв» про защитника сборной Саудовской Аравии, который находился левее.