Болельщик заплатил $8 тысяч за поездку в Катар, но не попал на стадион

Чемпионат мира - это не только праздник футбола, но также богатое поле для деятельности всяких околофутбольных мошенников. Целых восемь тысяч долларов США выложил за поездку в Катар болельщик сборной Аргентины, причем цена включает в себя и билеты на матчи группового турнира.

Фото: оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года

Дорога прошла вполне хорошо, однако на стадион бедолага попасть так и не сумел - как оказалось, компания, которая обеспечивала его билетами, чего-то не предусмотрела, в результате чего случился банальный «кидос», сообщает испанское издание Marca.