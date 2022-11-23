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8 часов назад

Болельщик Аргентины заплатил 8 тысяч долларов за поездку в Катар, но не смог попасть на стадион

Евро-футбол.Ру

Чемпионат мира - это не только праздник футбола, но также богатое поле для деятельности всяких околофутбольных мошенников. Целых восемь тысяч долларов США выложил за поездку в Катар болельщик сборной Аргентины, причем цена включает в себя и билеты на матчи группового турнира.

Болельщик заплатил $8 тысяч за поездку в Катар, но не попал на стадион
Фото: оргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 годаоргкомитет чемпионата мира по футболу 2022 года

Дорога прошла вполне хорошо, однако на стадион бедолага попасть так и не сумел - как оказалось, компания, которая обеспечивала его билетами, чего-то не предусмотрела, в результате чего случился банальный «кидос», сообщает испанское издание Marca.

Впрочем, учитывая, как закончился матч Аргентины с Саудовской Аравией, наверное, пострадавший в итоге не особо и жалел.

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