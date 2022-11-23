ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
11 часов назад

Сборная Хорватии не смогла обыграть Марокко на ЧМ-22 в Катаре

Никита Бородкин

Сборная Хорватии не смогла обыграть национальную команду Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Встреча 1-го тура группы D закончилась со счетом 0:0, сообщает «Чемпионат.com».

Сборная Хорватии не смогла обыграть Марокко на ЧМ-22 в Катаре
Фото: ТАССТАСС

Матч проходил на стадионе «Эль-Байт» в Эль Хауре — за ним наблюдали более 59 тысяч болельщиков. Ничья принесла обоим командам по одному очку. Отметим, что позднее в группе F чемпионата мира в Катаре сыграют сборные Канады и Бельгии — матч начнется в 23:00 мск.

Отметим, что для Марокко ЧМ в Катаре стал шестым в истории чемпионатом мира. Максимальный результат сборной страны — выход в 1/8 финала в 1986 году. Хорватия также участвует в мундиале в шестой раз, однако национальной команде удавалось занять третье место в 1998 году и второе — в 2018 году.

ЧМ-2022,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители