Сборная Хорватии не смогла обыграть Марокко на ЧМ-22 в Катаре

Матч проходил на стадионе «Эль-Байт» в Эль Хауре — за ним наблюдали более 59 тысяч болельщиков. Ничья принесла обоим командам по одному очку. Отметим, что позднее в группе F чемпионата мира в Катаре сыграют сборные Канады и Бельгии — матч начнется в 23:00 мск.

Отметим, что для Марокко ЧМ в Катаре стал шестым в истории чемпионатом мира. Максимальный результат сборной страны — выход в 1/8 финала в 1986 году. Хорватия также участвует в мундиале в шестой раз, однако национальной команде удавалось занять третье место в 1998 году и второе — в 2018 году.