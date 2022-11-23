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9 часов назад

Модрич о 0:0 с Марокко: «Хорватия была лучше во 2-м тайме. По ходу ЧМ нам будет легче»

Sports.ru

Лука Модрич дал комментарий о ничьей Хорватии и Марокко (0:0) на ЧМ-2022.

Лука Модрич дал комментарий о ничьей Хорватии и Марокко на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это была сложная игра, особенно в первом тайме. Мы начали играть лучше в последние 10-15 минут, а во втором тайме были даже лучше, чем Марокко.

У нас были моменты, жаль, что мы их не использовали. Если бы мы забили, то наверняка после этого играли бы лучше, Марокко пришлось бы открываться. Мы хотели начать чемпионат мира с победы, к сожалению, не получилось.

Наверняка нам будет легче играть по ходу турнира, я надеюсь, что теперь мы будем играть лучше. У нас есть еще две игры, чтобы выйти из группы», – сказал капитан сборной Хорватии.

ЧМ-2022,Футбол,Лука Модрич,
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