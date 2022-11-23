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10 часов назад

На ЧМ-2022 не пустили английского болельщика в кольчуге и со щитом

Газета.Ru

Стюарды на чемпионате мира в Катаре не пустили на стадион болельщика сборной Англии.

На ЧМ-2022 не пустили болельщика в кольчуге и со щитом
Фото: Carl Recine/ReutersCarl Recine/Reuters

На видео, опубликованном в Telegram-канале "OFNEWS / Новости Околофутбола", запечатлен болельщик в кольчуге, со щитом и мечом, пытавшийся по билету попасть в периметр стадиона, а также сотрудники безопасности арены, которые после совещания решили не предоставлять доступ на трибуны фанату "трех львов".

"Рыцарь - не преступник! Но и фанат - не Камелот!" - гласит текст с описанием видео.

Напомним, что встреча Англии и Ирана завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми.

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Следующую игру на чемпионате мире англичане проведут в пятницу, 25 ноября. Против команды Гарета Саутгейта сыграет сборная США.

Ранее сообщалось, что за четыре дня ЧМ-2022 сыграно в три раза больше нулевых ничьих, чем за весь ЧМ-2018.

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