На ЧМ-2022 не пустили болельщика в кольчуге и со щитом

Стюарды на чемпионате мира в Катаре не пустили на стадион болельщика сборной Англии.

Фото: Carl Recine/Reuters Carl Recine/Reuters

На видео, опубликованном в Telegram-канале "OFNEWS / Новости Околофутбола", запечатлен болельщик в кольчуге, со щитом и мечом, пытавшийся по билету попасть в периметр стадиона, а также сотрудники безопасности арены, которые после совещания решили не предоставлять доступ на трибуны фанату "трех львов".

"Рыцарь - не преступник! Но и фанат - не Камелот!" - гласит текст с описанием видео.

Напомним, что встреча Англии и Ирана завершилась разгромной победой сборной Англии со счетом 6:2. В составе англичан забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Букайо Сака (дважды), Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. За сборную Ирана дважды отличился Мехди Тареми.

Следующую игру на чемпионате мире англичане проведут в пятницу, 25 ноября. Против команды Гарета Саутгейта сыграет сборная США.