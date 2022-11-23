В Катаре уже точно не побьют одно достижение ЧМ-2018 в России

«Сухих» матчей уже в три раза больше!

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Сборная Хорватии сыграли вничью с Марокко – нули на ЧМ-2022 зафиксировали в третий раз. Результативность на турнире пока бодрая, но впереди ещё много матчей. Однако кое в чём чемпионат мира в России уже точно лучше.

На ЧМ в России была всего одна нулевая ничья. В Катаре их уже три!

Сначала мы возмущались всевозможными околофутбольными запретами и внезапными отменами. Теперь возмущаемся результативностью катарского ЧМ. Турнир 2018 года в России подарил нам только одну нулевую ничью – Франция и Дания скатали нули в 3-м туре группового этапа, когда обе команды устраивал данный результат. Игра запомнилась максимальным унынием и прагматизмом. Учитывая, что больше нулевых ничьих мы не видели, счёт матча можно назвать недоразумением.

В Катаре всё иначе. 1-й тур группового этапа ещё не закончен, а зафиксировано уже три «сухаря»: Дания – Тунис, Мексика – Польша, Марокко – Хорватия. Грустно? Очень!

Интересно, что только на одном чемпионате мира не было ни одной нулевой ничьей – в 1954 году. Но и в полной мере тот турнир нельзя сравнивать с современными: на ЧМ в Швейцарии сыграли 26 матчей, а на всех последних провели по 64 встречи. То есть 2,5 раза больше. Поэтому ЧМ-2018 в России поистине уникален!

Результативность ЧМ-2022 выше, чем в России. Но это пока

Просто цифры: в Катаре уже забито 22 гола – в среднем это 2,75 гола за матч. На чемпионате мира в России результативность была чуть ниже – 2,64 забитых мяча за игру. Но это итоговая результативность, а не после восьми встреч. В матчах 1-го тура (16 игр) в 2018-м забили 42 гола – то есть 3,8 мяча за игру.