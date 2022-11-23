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8 часов назад

Германия — Япония: Такума Асамо вывел свою команду вперёд на 84-й минуте

Чемпионат.com

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Германии встречается с национальной командой Японии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Япония.

Сборная Японии сенсационно повела в матче с Германией на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: FIFAFIFA

На 84-й минуте Такума Асамо прошёл в прорыв по правому флангу и сквозь борьбу сильно пробил в ближний угол под перекладину мимо Мануэля Нойера — 2:1.

Напомним, сборная Германии является четырёхкратным чемпионом мира, в последний раз немцы брали золотые медали в 2014 году. Сборная Японии принимает участие в седьмом мундиале подряд. Японцы трижды выходили из группы. Действующий чемпион мира — сборная Франции.

ЧМ-2022,Мануэль Нойер,
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