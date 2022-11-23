Сборная Японии сенсационно повела в матче с Германией на ЧМ-2022 в Катаре

В матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 сборная Германии встречается с национальной командой Японии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия — Япония.

Фото: FIFA FIFA

На 84-й минуте Такума Асамо прошёл в прорыв по правому флангу и сквозь борьбу сильно пробил в ближний угол под перекладину мимо Мануэля Нойера — 2:1.