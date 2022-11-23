Япония сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2022

На Чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Японии сенсационно обыграла сборную Германии со счётом 2:1. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Фото: чемпионат.сом чемпионат.сом

На Чемпионате мира-2022 произошла вторая крупная сенсация за последние два дня. Сборная Японии совершила невероятный рывок за 8 минут и вырвала победу у Германии в матче первого тура группового этапа.

Счёт был открыт немецкой сборной уже на 33 минуте матча – Илкай Гюндоган реализовал пенальти точным ударом в ворота японцев. Однако второй тайм всё изменил. Вышедшие на замену Рицу Доан и Такума Асано принесли японцам решительную победу. Доан вышел на поле на 71 й минуте и забил гол уже через 4 минуты, а Асано поразил вражеские ворота в самом конце матча.