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8 часов назад

Япония сенсационно обыграла сборную Германии на Чемпионате мира-2022, 23 ноября 2022 в Катаре

Елена Прошина

На Чемпионате мира-2022 в Катаре сборная Японии сенсационно обыграла сборную Германии со счётом 2:1. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Япония сенсационно обыграла Германию на ЧМ-2022
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

На Чемпионате мира-2022 произошла вторая крупная сенсация за последние два дня. Сборная Японии совершила невероятный рывок за 8 минут и вырвала победу у Германии в матче первого тура группового этапа.

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Счёт был открыт немецкой сборной уже на 33 минуте матча – Илкай Гюндоган реализовал пенальти точным ударом в ворота японцев. Однако второй тайм всё изменил. Вышедшие на замену Рицу Доан и Такума Асано принесли японцам решительную победу. Доан вышел на поле на 71 й минуте и забил гол уже через 4 минуты, а Асано поразил вражеские ворота в самом конце матча.

Ранее сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла команду Аргентины в матче Чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре со счетом 2:1.

ЧМ-2022,Футбол,Такума Асано,Илкай Гюндоган,
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