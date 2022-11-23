Нойер прокомментировал поражение Германии в матче с Японией

«Мы упустили много моментов для взятия ворот. Мы не очень хорошо действовали в обороне на последних минутах. Япония оказала на нас давление при игре один в один, и это доставляло беспокойства. Нам нужно было лучше занимать позиции на поле, как это делали в первом тайме.