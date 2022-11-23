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6 часов назад

Нойер прокомментировал поражение Германии в матче с Японией

Чемпионат.com

Голкипер и капитан сборной Германии Мануэль Нойер высказался о поражении своей команды от Японии со счётом 1:2 в матче чемпионата мира.

Нойер прокомментировал поражение Германии в матче с Японией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы упустили много моментов для взятия ворот. Мы не очень хорошо действовали в обороне на последних минутах. Япония оказала на нас давление при игре один в один, и это доставляло беспокойства. Нам нужно было лучше занимать позиции на поле, как это делали в первом тайме.

На самом деле мы контролировали игру, но затем позволили сопернику всё перевернуть. Если вы не будете проявлять себя, если не продемонстрируйте своё присутствие на поле, тогда заплатите высокую цену. Именно это сегодня и произошло.

Сейчас мы находимся под большим давлением. Для меня это была самая важная игра, и мы её проиграли. Мы должны показать другую команду в матче с Испанией, самым сложным соперником. Мы должны выложиться полностью и продемонстрировать на поле весь потенциал, который у нас есть», — цитирует Нойера Bayer&Germany.

Матч между сборными Германии и Испании состоится в воскресенье, 27 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2022,Футбол,Мануэль Нойер,
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