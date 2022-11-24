Японцы оставили в раздевалке идеальный порядок после матча ЧМ-2022

Футболисты сборной Японии оставили после себя идеальный порядок в раздевалке после матча ЧМ-2022 с Германией. Японцы аккуратно убрали за собой, а также сделали лебедей оригами и написали записку с благодарностью организаторам чемпионата мира в Катаре. Более того, записку они написали на арабском языке. В соцсетях появились фото раздевалки сборной Японии после матча с немцами.