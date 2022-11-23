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5 часов назад

Испания разгромила Коста-Рику со счетом 7:0 на старте чемпионата мира-2022

Илья Родин

Сборная Испании разгромила национальную команду Коста-Рики со счетом 7:0 на старте чемпионата мира-2022 в Катаре. Об этом пишет «Матч ТВ».

Испания разгромила Коста-Рику на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что встреча группы Е, проходившая в среду на стадионе «Эль Тумама» в Дохе, завершилась со счетом 7:0.

На 11-й минуте матча счет открыл полузащитник Дани Ольмо. Затем забили мячи хавбек Марко Асенсио и полузащитник Ферран Торрес, оформивший дубль. На 74-й минуте забил хавбек Гави.

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На 90-й минуте еще один мяч забил полузащитник Карлос Солер. На второй добавленной минуте окончательный счет установил нападающий Альваро Мората.

Уточняется, что Гави в возрасте 18 лет и 110 дней стал самым молодым игроком и автором гола в истории национальной команды в матчах чемпионатах мира.

Напомним, что ранее сборная Японии одержала сенсационную победу над командой Германии. Счет составил 2:1.

ЧМ-2022,Марко Асенсио,
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