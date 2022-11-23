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4 часа назад

Сборная Испании побила рекорд чемпионатов мира по владению мячом

Чемпионат.com

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу — 2022. Сборная Испании обыграла Коста-Рику со счётом 7:0, а также установила рекорд по владению мячом в матчах ЧМ.

Сборная Испании побила рекорд чемпионатов мира по владению мячом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Процент времени, когда испанцы владели мячом, составил 81,7%. Это лучший результат в истории чемпионатов мира. До этого рекорд принадлежал сборной Аргентины. В матче с Грецией на ЧМ-2010 аргентинцы владели мячом 80,3% игрового времени. На третьем месте по данному показателю располагается матч ЧМ-2018 между сборными России и Испании. Тогда испанцы владели мячом 78,9% матча.

Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

ЧМ-2022,Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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