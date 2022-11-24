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2 часа назад

Сборная Бельгии с минимальным счетом победила Канаду на ЧМ-2022

Газета.Ru

На стадионе "Ахмад Бин Али" в Аль-Райяне (Катар) завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2022 между сборными Бельгии и Канады.

Сборная Бельгии с минимальным счетом победила Канаду на ЧМ-2022
Фото: Siphiwe Sibeko/ReutersSiphiwe Sibeko/Reuters

Встреча закончилась победой бельгийских футболистов со счетом 1:0. На 11-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый удар в ворота Бельгии, который не реализовал лидер сборной Канады Альфонсо Дэвис. Под занавес первой половины игры нападающий сборной Бельгии Миши Батшуаи после передачи Тоби Алдервейрелда открыл счет в матче.

Таким образом, сборная Бельгии возглавляет турнирную таблицу группы F, набрав три очка. Канада замыкает таблицу, не набрав очков. На втором и третьем местах располагаются набравшие по одному баллу сборные Хорватии и Марокко, матч между которыми закончился нулевой ничьей. Ранее Испания забила семь безответных мячей в ворота Коста-Рики.

ЧМ-2022,Альфонсо Дэвис,
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