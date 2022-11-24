Сборная Бельгии с минимальным счетом победила Канаду на ЧМ-2022

На стадионе "Ахмад Бин Али" в Аль-Райяне (Катар) завершился матч первого тура группового этапа чемпионата мира - 2022 между сборными Бельгии и Канады.

Фото: Siphiwe Sibeko/Reuters Siphiwe Sibeko/Reuters

Встреча закончилась победой бельгийских футболистов со счетом 1:0. На 11-й минуте арбитр после просмотра VAR назначил 11-метровый удар в ворота Бельгии, который не реализовал лидер сборной Канады Альфонсо Дэвис. Под занавес первой половины игры нападающий сборной Бельгии Миши Батшуаи после передачи Тоби Алдервейрелда открыл счет в матче.