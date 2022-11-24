Илон Маск: трафик чемпионата мира сегодня достиг почти 20 000 твитов в секунду

Исполнительный директор Твиттера Илон Маск рассказал о нагрузке на социальную сеть во время чемпионата мира.

Фото: Mike Blake/Reuters Mike Blake/Reuters

"Трафик чемпионата мира сегодня достиг почти 20 000 твитов в секунду! Отличная работа команды Твиттер по управлению рекордной нагрузкой", - написал Маск.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". За два дня до старта турнира ФИФА объявила о запрете на продажу пива на стадионах в Катаре. При этом спонсорский контракт известного пивного бренда с ФИФА составляет порядка $75 млн.