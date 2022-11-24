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2 часа назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на четверг, 24 ноября

Никита Бородкин

В четверг, 24 ноября, пройдут еще четыре матча чемпионата мира по футболу в Катаре. Расписание публикует «Чемпионат.com».

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на четверг, 24 ноября
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 13:00 мск стартует матч между сборными Швейцарии и Камеруна — матч группы G пройдет на стадионе «Эль-Джануб».

В 16:00 мск начнется игра между национальными командами Уругвая и Южной Кореи. Встреча в рамках группы H пройдет на «Эдьюкейшн Сити».

В 19:00 мск ожидается матч Португалия — Гана. Встреча команд из группы H пройдет на арене «Стэдиум 974».

В 22:00 мск начнется заключающая игра дня между сборными Бразилии и Сербии. Схватка в рамках группы G состоится на «Лусаил Айконик».

Напомним, что в среду, 23 ноября, на чемпионате по футболу в Катаре случилась еще одна сенсационная победа — сборная Японии обыграла Германию со счетом 2:1. Испания разгромила Коста-Рику (7:0), Бельгия выиграла у Канады (1:0), а Марокко и Хорватия сыграли вничью.

ЧМ-2022,Футбол,
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