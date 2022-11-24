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50 минут назад

Футболист ЦСКА Роша заступился за Неймара и назвал его гением

Газета.Ru

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша защитил лидера сборной Бразилии Неймара, которого часто критикуют за симуляцию на футбольном поле.

Футболист ЦСКА Роша заступился за Неймара
Фото: Газета.руГазета.ру

«Неймар — гений, один из лучших футболистов мира. Иногда на него наговаривают. Его бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было. Да, случается, что он где-то приукрашивает, чтобы заработать пенальти, но, как правило, на нем реально фолят», — передает слова Роши «Чемпионат.com».

Неймар ранее назвал пять команд, которые способны сыграть с бразильцами в финале чемпионата мира в Катаре.

«Считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, любая команда из этой четверки вместе с Бразилией может выйти в финал. Хотя я забыл об Англии, у нее точно есть шанс!» — сказал Неймар.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Анкалаев получил право провести поединок за вакантный титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем,

Бой 30-летнего Анкалаева и Блаховича станет главным на турнире UFC 282, который пройдет 10 декабря 2022 года.

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