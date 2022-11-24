Футболист ЦСКА Роша заступился за Неймара

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша защитил лидера сборной Бразилии Неймара, которого часто критикуют за симуляцию на футбольном поле.
«Неймар — гений, один из лучших футболистов мира. Иногда на него наговаривают. Его бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было. Да, случается, что он где-то приукрашивает, чтобы заработать пенальти, но, как правило, на нем реально фолят», — передает слова Роши «Чемпионат.com».
Неймар ранее назвал пять команд, которые способны сыграть с бразильцами в финале чемпионата мира в Катаре.
«Считаю, что фаворитами являются Аргентина, Германия, Испания и Франция. Думаю, любая команда из этой четверки вместе с Бразилией может выйти в финал. Хотя я забыл об Англии, у нее точно есть шанс!» — сказал Неймар.
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