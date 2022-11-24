Футболист ЦСКА Роша заступился за Неймара

«Неймар — гений, один из лучших футболистов мира. Иногда на него наговаривают. Его бьют по ногам и делают вид, будто ничего не было. Да, случается, что он где-то приукрашивает, чтобы заработать пенальти, но, как правило, на нем реально фолят», — передает слова Роши «Чемпионат.com».