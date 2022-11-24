Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил тенденцию судей чемпионата мира-2022 в Катаре добавлять большое количество минут к таймам.
«На сегодняшний день это смотрится непривычно. С точки зрения справедливости, это оправдано – очень много остановок, затягиваний времени, травм и просмотров ВАР. Ничего в этом плохого не вижу. Для одной из команд это возможность отыграться. Минус – нам непривычно это видеть», – передает слова Семака корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей МИХАЙЛОВ.
За 4 встречи на чемпионате мира в Катаре (Катар – Эквадор, Англия – Иран, Сенегал – Нидерланды, США – Уэльс) было добавлено 63 минуты.
В матче Англия – Иран бразильский арбитр Рафаэль Клаус добавил к первому тайму 14 минут, а ко второму – 10. Эта встреча завершилась победой англичан со счетом 6:2.
24 ноября завершится 1-й тур группового этапа чемпионата мира по футболу-2022. В четверг сыграют сборные Швейцарии и Камеруна, Уругвая и Южной Кореи, Португалии и Ганы, Бразилии и Сербии.