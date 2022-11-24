Сергей Семак оценил тенденцию судей чемпионата мира-2022

«На сегодняшний день это смотрится непривычно. С точки зрения справедливости, это оправдано – очень много остановок, затягиваний времени, травм и просмотров ВАР. Ничего в этом плохого не вижу. Для одной из команд это возможность отыграться. Минус – нам непривычно это видеть», – передает слова Семака корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей МИХАЙЛОВ.