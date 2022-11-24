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44 минуты назад

Сборные Швейцарии и Камеруна объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре

Матч ТВ

Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Камеруна на матч группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборные Швейцарии и Камеруна объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча группы G пройдет в четверг на стадионе «Эль Джануб» в Эль Вакре. Начало — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Швейцария: Зоммер, Видмер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу, Шакири, Эмболо, Варгас.

Камерун: Онана, Н’Кулу, Фай, Касталлетто, Толо, Замбо Ангуисса, Ум Гуе, Онгла, Токо, Чупо Мотинг, Мбемо.

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

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