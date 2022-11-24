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8 часов назад

Игрок сборной Камеруна обратился к российским футболистам во время ЧМ в Катаре

Lenta.ruиещё 6

Полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа, имеющий также российское гражданство, обратился к российским игрокам во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Его слова приводит «РБ Спорт».

Игрок сборной Камеруна обратился к сборной России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ондуа выразил поддержку сборной, отстраненной от турнира.

«Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было. Уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило», — заявил футболист.

10 ноября Ондуа рассказал, что счастлив иметь возможность выступить в Катаре. «Но я всегда говорю открыто: Россия — мой дом. И это хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире», — подчеркнул он.

Ондуа имеет паспорта Камеруна и России, так как его отец работал в посольстве африканской страны. Футболист выступал за молодежные составы московских «Локомотива» и ЦСКА, а также за махачкалинский «Анжи».

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря. Сборная России не участвует в турнире из-за санкций Международной федерации футбола.

ЧМ-2022,Гаэль Ондуа,СБОРНАЯ РОССИИ,
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