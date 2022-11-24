Тренер сборной Англии прокомментировал травму форварда Харри Кейна

— С ним все хорошо. Сегодня он немного больше работал индивидуально, завтра он вернется в команду и будет готов к игре. Мы просто проверили его состояние. Дело не столько в лодыжке, сколько в ступне. На самом деле это была непростая задача, но я думаю, что мы ее решили достаточно легко, — сказал Саутгейт ITV Sport.