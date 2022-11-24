Тренер сборной Англии прокомментировал травму форварда Харри Кейна

Травма форварда Харри Кейна не должна помешать ему принять участие во встрече со сборной США на ЧМ 2022, заявил главный тренер англичан Гарет Саутгейт.
Нападающий сборной Англии Кейн травмировал голеностоп в матче группового этапа ЧМ 2022 с Ираном (6:2). После игры Кейну наложили фиксирующую повязку, он хромал.
— С ним все хорошо. Сегодня он немного больше работал индивидуально, завтра он вернется в команду и будет готов к игре. Мы просто проверили его состояние. Дело не столько в лодыжке, сколько в ступне. На самом деле это была непростая задача, но я думаю, что мы ее решили достаточно легко, — сказал Саутгейт ITV Sport.
Матч группы B Англия — США пройдет 25 ноября в 22:00 (мск). Прямую трансляцию можно посмотреть на «Матч ТВ».
Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».