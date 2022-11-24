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7 часов назад

Россияне в Катаре описали ситуацию с алкоголем на ЧМ-2022

Lenta.ruиещё 1

Футбольным болельщикам на чемпионате мира-2022 (ЧМ-2022) в Катаре крайне сложно купить алкоголь. Ситуацию в разговоре с «Лентой.ру» описал россиянин Айнур, который работает на одном из стадионов мундиаля. Он рассказал, что во время матчей продаются исключительно безалкогольные напитки.

Россияне в Катаре описали ситуацию с алкоголем на ЧМ-2022
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Алкогольного пива на стадионе нет, только безалкогольное. На стадионе точно нет», — объяснил он.

Но и за пределами стадиона найти алкоголь в этой арабской стране проблематично, объяснил Айнур.

«Купить можно, только если в клубах при отеле, но не факт, что продают навынос. А так есть один магазин, где продают только по специальному разрешению», — отметил собеседник «Ленты.ру».

18 ноября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о запрете продажи пива на стадионах, которые примут матчи чемпионата мира-2022 в Катаре. Это связано с законами страны, согласно которым ввоз и распитие в общественных местах спиртных напитков запрещены. Решение ФИФА принято по итогам консультаций с местными властями.

«Продажа алкогольных напитков будет сосредоточена на территории фанатских зон, других местах скопления болельщиков, а также на лицензированных площадках», — говорится в заявлении.

Ранее в компании Budweiser заявили, что все нереализованное пиво получит страна-победитель мундиаля.

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