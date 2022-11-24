В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Подопечные экс-тренера "Спартака" смогли открыть счет на 47-минуте. Гол забил форвард швейцарцев Бреэль Эмболо. Голевую передачу отдал Джердан Шакири. Этот мяч стал победным для европейцев в матче. Отметим, российский гражданин Гаэль Ондуа дебютировал на ЧМ, выйдя на замену на 68-минуте. Также в составе Камеруна на замену вышел игрок "Динамо" Муми Нгамале.