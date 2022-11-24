Сборная Швейцарии обыграла Камерун в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 1:0.
В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Подопечные экс-тренера "Спартака" смогли открыть счет на 47-минуте. Гол забил форвард швейцарцев Бреэль Эмболо. Голевую передачу отдал Джердан Шакири. Этот мяч стал победным для европейцев в матче. Отметим, российский гражданин Гаэль Ондуа дебютировал на ЧМ, выйдя на замену на 68-минуте. Также в составе Камеруна на замену вышел игрок "Динамо" Муми Нгамале.
Победа позволила сборной Швейцарии набрать 3 очка и выйти на промежуточное первое место в группе G. В другом матче квартета Бразилия сыграет со сборной Сербии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
Чемпионат мира
Группа G
1 тур
Швейцария-Камерун 1:0 (0:0)
Гол: Эмболо, 48
Швейцария: Зоммер, Видмер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Фройлер, Джака, Соу (Фрай, 72), Шакири (Окафор, 72), Варгас (Ридер, 81), Эмболо (Сеферович, 72)
Камерун: Онана, Фай, Кастеллетто, Н'Кулу, Толо, Ангисса, Ум Гуэ, Онгла (Ондуа, 68), Мбемо (Нгамалё, 81), Шупо-Мотинг (Абубакар, 74), Экамби (Н'Куду, 74)
Предупреждения: Фай, 36, Эльведи, 64, Аканджи, 83