Камерун проиграл 8 матчей на ЧМ подряд

Африканская сборная проиграла восемь матчей на чемпионатах мира подряд. На ЧМ-2014 Камерун уступил Бразилии (1:4), Хорватии (0:4) и Мексике (0:1), на ЧМ-2010 – Нидерландам (1:2), Дании (1:2) и Японии (0:1), на ЧМ-2022 – Германии (0:2).