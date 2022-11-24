Катарский оркестр исполнил "Катюшу" перед матчем Уругвай - Южная Корея. Видео

Катарский оркестр исполнил советскую песню "Катюша" в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Болельщики уругвайской и южнокорейской сборных, начавшие собираться за несколько часов до матча возле стадиона "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне, восприняли музыку овацией, танцевали и старались подпевать.
Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи состоится в четверг и начнется в 16:00 мск. Обе команды выступают в группе Н вместе с командами Португалии и Ганы, матч которых состоится в позже в четверг, начало в 19:00 мск.