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5 часов назад

Катарский оркестр исполнил "Катюшу" перед футбольным матчем Уругвай - Южная Корея

ТАССиещё 2

Катарский оркестр исполнил советскую песню "Катюша" в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Катарский оркестр исполнил "Катюшу" перед матчем Уругвай - Южная Корея. Видео
Фото: Скриншот, ТАСССкриншот, ТАСС

Болельщики уругвайской и южнокорейской сборных, начавшие собираться за несколько часов до матча возле стадиона "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне, восприняли музыку овацией, танцевали и старались подпевать.

Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи состоится в четверг и начнется в 16:00 мск. Обе команды выступают в группе Н вместе с командами Португалии и Ганы, матч которых состоится в позже в четверг, начало в 19:00 мск.

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