Катарский оркестр исполнил "Катюшу" перед матчем Уругвай - Южная Корея. Видео

Катарский оркестр исполнил советскую песню "Катюша" в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Южной Кореи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Фото: Скриншот, ТАСС Скриншот, ТАСС

Болельщики уругвайской и южнокорейской сборных, начавшие собираться за несколько часов до матча возле стадиона "Эдьюкейшн сити" в Эр-Райяне, восприняли музыку овацией, танцевали и старались подпевать.