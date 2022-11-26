Киммих готов сыграть правого защитника в матче с Испанией

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих готов поменять позицию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Испанией. По информации от Sport 1, немец согласен выступить в амплуа правого защитника в игре против «красной фурии».

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

При этом источник сообщает, что сам игрок убеждён в том, что приносил бы большую пользу своим партнёрам, выступая на позиции полузащитника. Тем не менее, Йозуа готов согласиться с решением тренера и закрыть проблемную зону.