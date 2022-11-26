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1 час назад

Киммих готов сыграть правого защитника в матче с Испанией

Евро-футбол.Руиещё 1

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих готов поменять позицию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Испанией. По информации от Sport 1, немец согласен выступить в амплуа правого защитника в игре против «красной фурии».

Киммих готов сыграть правого защитника в матче с Испанией
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

При этом источник сообщает, что сам игрок убеждён в том, что приносил бы большую пользу своим партнёрам, выступая на позиции полузащитника. Тем не менее, Йозуа готов согласиться с решением тренера и закрыть проблемную зону.

Напомним, поражение в матче с Испанией с большой долей вероятности выбьет сборную Германии с чемпионата мира на стадии группового этапа. Напомним, на мундиале в России «бундестим» тоже не смогли пробиться в раунд плей-офф.

ЧМ-2022,Йозуа Киммих,
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