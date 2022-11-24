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5 часов назад

Болельщики рассказали о контроле за порядком на ЧМ-2022 в Катаре

Lenta.ru

Полицейские в Катаре стали более снисходительными после начала в стране чемпионата мира по футболу-2022 и приезда иностранных болельщиков. Об этом «Ленте.ру» рассказал блогер Alijanoooov Абдулазиз Алиджанов. Он объяснил, как правоохранители контролируют общественный порядок во время матчей, а также вне стадионов.

Болельщики рассказали о контроле за порядком на ЧМ-2022 в Катаре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ситуация на стадионах

«Раньше здесь было очень строго. Нельзя было курить, например, на улице во многих местах, а сейчас облегчили что ли или просто делают вид, что не замечают. В фан-зонах есть специальные места для курения, с собой нельзя брать зажигалки, но какие-то люди умудряются [их проносить], они пьют и курят там, где смотрят футбол. Но бывают строгие дни, когда кто-то приезжает. Полиция ходит, если видит, что кто-то курит, то сразу спрашивает, откуда взяли зажигалку, требуют потушить сигареты», — объяснил он.

Другой россиянин Айнур, который работает на одном из стадионов мундиаля, отметил, что досмотр перед матчами в первые дни был строже.

«Поначалу проверяли слишком сильно. Каждый карман в рюкзаке. Сейчас смотрят машину через рентген и проверяют визуально, если только видят там что-то подозрительное», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ситуация в городе

Абдулазиз Алиджанов отметил, что на улицах городов страны всегда мало людей. При этом правоохранители весьма сдержаны.

«Я еще не видел такого, чтобы полиция к кому-то подходила и что-то спрашивала. Они всегда улыбчивые, если видят, что вы что-то ищите, подходят и спрашивают, нужна ли помощь. Люди нормальные, очень хорошо относятся», — заключил он.

Ранее стало известно о ситуации с алкоголем на ЧМ-2022.

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