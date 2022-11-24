Болельщики рассказали о контроле за порядком на ЧМ-2022 в Катаре

«Раньше здесь было очень строго. Нельзя было курить, например, на улице во многих местах, а сейчас облегчили что ли или просто делают вид, что не замечают. В фан-зонах есть специальные места для курения, с собой нельзя брать зажигалки, но какие-то люди умудряются [их проносить], они пьют и курят там, где смотрят футбол. Но бывают строгие дни, когда кто-то приезжает. Полиция ходит, если видит, что кто-то курит, то сразу спрашивает, откуда взяли зажигалку, требуют потушить сигареты», — объяснил он.