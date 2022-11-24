Кейн вернулся в общую группу сборной Англии в преддверии матча ЧМ-2022 с США

Ранее форвард травмировал голеностоп в матче группового этапа ЧМ 2022 с Ираном (6:2). После игры Кейну наложили фиксирующую повязку, он хромал. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт также подтвердил, что Кейн сможет принять участие в матче с командой США.

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