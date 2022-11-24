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5 часов назад

Кейн вернулся в общую группу сборной Англии в преддверии матча ЧМ-2022 с США

Матч ТВ

Нападающий сборной Англии Харри Кейн вернулся к тренировкам национальной команды в общей группе, сообщает RMC Sport.

Кейн вернулся в общую группу сборной Англии в преддверии матча ЧМ-2022 с США
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее форвард травмировал голеностоп в матче группового этапа ЧМ 2022 с Ираном (6:2). После игры Кейну наложили фиксирующую повязку, он хромал. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт также подтвердил, что Кейн сможет принять участие в матче с командой США.

Матч группы B Англия — США пройдет 25 ноября в 22:00 (мск). Прямую трансляцию можно посмотреть на «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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