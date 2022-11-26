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50 минут назад

Круговой назвал тройку своих фаворитов ЧМ-2022

Матч ТВиещё 21

Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой ответил на вопрос, какие сборные считает наиболее вероятными претендентами на триумф на чемпионате мира в Катаре.— Мои фавориты на чемпионате мира — Франция, Бразилия и Аргентина, — приводит слова Кругового «Чемпионат».

Круговой назвал тройку своих фаворитов ЧМ-2022
Фото: ФК «Зенит»ФК «Зенит»

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.

В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах телеканалов «Матч».

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