Круговой назвал тройку своих фаворитов ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой ответил на вопрос, какие сборные считает наиболее вероятными претендентами на триумф на чемпионате мира в Катаре.— Мои фавориты на чемпионате мира — Франция, Бразилия и Аргентина, — приводит слова Кругового «Чемпионат».

Фото: ФК «Зенит» ФК «Зенит»

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