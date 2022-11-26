Круговой назвал тройку своих фаворитов ЧМ-2022

Защитник «Зенита» и сборной России Данил Круговой ответил на вопрос, какие сборные считает наиболее вероятными претендентами на триумф на чемпионате мира в Катаре.— Мои фавориты на чемпионате мира — Франция, Бразилия и Аргентина, — приводит слова Кругового «Чемпионат».
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