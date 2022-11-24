Экс-чемпион UFC Хабиб: спасибо большое, Катар

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со стадиона в Катаре. Хабиб посетил матч чемпионата мира по футболу-2022 между национальными команда Бельгии и Канады.

Напомним, встреча между сборными Бельгии и Канады завершилась минимальной победой бельгийцев. Последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя Нурмагомедов объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.