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3 часа назад

ЧМ-2022 в Катаре: Уругвай и Южная Корея сыграли вничью

Елена Прошина

Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи в рамках группового этапа Чемпиона мира по футболу 2022, который проходит в Катаре, завершился со счетом 0:0. Об этом сообщает «Чемпионат».

ЧМ-2022 в Катаре: Уругвай и Южная Корея сыграли вничью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. У обоих сборных были шансы забить гол в ворота соперников, но реализовать их игроки в итоге так и не смогли. Матч завершился ничьей.

Сборные Уругвая и Южной Кореи выступают в группе H на ЧМ-2022. Также в ней находятся команды Ганы и Португалии. Матч между ними состоится сегодня в 19:00.

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