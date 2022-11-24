ЧМ-2022 в Катаре: Уругвай и Южная Корея сыграли вничью

Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи в рамках группового этапа Чемпиона мира по футболу 2022, который проходит в Катаре, завершился со счетом 0:0. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Команды встретились на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. У обоих сборных были шансы забить гол в ворота соперников, но реализовать их игроки в итоге так и не смогли. Матч завершился ничьей.