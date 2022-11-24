Полиция предотвратила давку среди ганских болельщиков у стадиона в Дохе

Полиция Катара предотвратила давку около стадиона среди болельщиков сборной Ганы, пытавшихся получить бесплатные билеты на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Португалии. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча проходит в четверг на арене "Стадион-974" в Дохе.