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2 часа назад

Катарская полиция предотвратила давку среди ганских болельщиков у стадиона в Дохе

ТАСС

Полиция Катара предотвратила давку около стадиона среди болельщиков сборной Ганы, пытавшихся получить бесплатные билеты на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Португалии. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция предотвратила давку среди ганских болельщиков у стадиона в Дохе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча проходит в четверг на арене "Стадион-974" в Дохе.

Перед входом на стадион представители Футбольной ассоциации Ганы раздавали бесплатные билеты, выкупленные для болельщиков. Перед стадионом возникла давка. После вмешательства полиции люди выстроились в организованные очереди.

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