ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

Форвард Роналду стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира

Илья Родин

Легендарный футболист Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, стал первым игроком, которому удалось забить мяч на пяти чемпионатах мира по футболу. Об этом пишет РИА «Новости».

Роналду стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Роналду поставил рекорд в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы. Ему удалось отличиться на 65-й минуте встречи.

Напомним, что в общей сложности на счету Криштиану восемь мячей на чемпионатах мира. Рекордсменом по количеству забитых голов на чемпионатах является Мирослав Клозе. Ему удалось попасть в ворота противника 16 раз.

В списке игроков, которые забили мячи на нескольких чемпионатах, также числятся Пеле, Мирослав Клозе, Уве Зеелер и Лионель Месси. Каждый из них принял активное участие в мировых первенствах по четыре раза.

«Другого варианта не было»: почему «МЮ» расторг контракт с Роналду

Ранее сообщалось, что ФК «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. Это произошло после того, как футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал руководство клуба.

ЧМ-2022,Мирослав Клозе,Криштиану Роналду,Лионель Месси,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители