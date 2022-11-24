Роналду стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира

Легендарный футболист Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, стал первым игроком, которому удалось забить мяч на пяти чемпионатах мира по футболу. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Роналду поставил рекорд в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы. Ему удалось отличиться на 65-й минуте встречи.

Напомним, что в общей сложности на счету Криштиану восемь мячей на чемпионатах мира. Рекордсменом по количеству забитых голов на чемпионатах является Мирослав Клозе. Ему удалось попасть в ворота противника 16 раз.

В списке игроков, которые забили мячи на нескольких чемпионатах, также числятся Пеле, Мирослав Клозе, Уве Зеелер и Лионель Месси. Каждый из них принял активное участие в мировых первенствах по четыре раза.