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40 минут назад

Португалия одержала победу в матче с Ганой на ЧМ 2022 по футболу

Елена Прошина

Сборная Португалии обыграла команду Ганы в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года со счетом 3:2. Прямую трансляцию вел «Матч ТВ».

Португалия одержала победу в матче с Ганой на ЧМ 2022 по футболу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч сборных группы H прошел на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе.

Первый гол забил капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Мяч в ворота соперников он отправил на 65-й минуте по пенальти, который сам и заработал. Затем, спустя восемь минут форвард сборной Ганы Андре Айю забил ответный гол.

На 78-й минуте отправить мяч в ворота ганцев смог нападающий португальцев Жоау Феликс. Через две минуты игрок сборной Португалии Рафаэл Леау забил в ворота соперников еще один гол.

Практически под конец второго тайма команде Ганы удалось отыграть один мяч. Гол забил форвард Осман Букари.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым игроком, которому удалось забить мяч на пяти ЧМ. Таким образом капитан сборной Португалии поставил соответствующий рекорд.

Сегодня, 24 ноября, также состоялся матч других участников группы H — сборных Уругвая и Южной Кореи. Он завершился ничьей. На данный момент Португалия занимает первое место в группе, за ней следуют Южная Корея, Уругвай и Гана.

ЧМ-2022,Футбол,Рафаэл Леау,Криштиану Роналду,
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