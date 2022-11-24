Португалия одержала победу в матче с Ганой на ЧМ 2022 по футболу

Сборная Португалии обыграла команду Ганы в матче первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года со счетом 3:2. Прямую трансляцию вел «Матч ТВ».

Матч сборных группы H прошел на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе.

Первый гол забил капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Мяч в ворота соперников он отправил на 65-й минуте по пенальти, который сам и заработал. Затем, спустя восемь минут форвард сборной Ганы Андре Айю забил ответный гол.

На 78-й минуте отправить мяч в ворота ганцев смог нападающий португальцев Жоау Феликс. Через две минуты игрок сборной Португалии Рафаэл Леау забил в ворота соперников еще один гол.

Практически под конец второго тайма команде Ганы удалось отыграть один мяч. Гол забил форвард Осман Букари.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым игроком, которому удалось забить мяч на пяти ЧМ. Таким образом капитан сборной Португалии поставил соответствующий рекорд.