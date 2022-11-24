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6 часов назад

Сербы пришли на матч чемпионата мира в футболках российской сборной

Илья Родин

Некоторые сербские болельщики пришли на матч чемпионата мира по футболу в Катаре в футболках сборной РФ. Об этом пишет ТАСС.

Сербы пришли на матч чемпионата мира в футболках российской сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, сербы тепло встречают российских журналистов, приветствуют их словами «Русские и сербы - братья на век».

Кроме того, некоторые из них носят шарфы, состоящие из гербов России и Сербии.

Единственный россиянин на ЧМ по футболу 2022 вышел на поле в Катаре

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан явился на матч национальной сборной в шарфе с исторической символикой.

Эта деталь одежды вызвала резкую реакцию в МИД Украины. В ответ на высказывания украинских дипломатов глава Венгрии призвал не смешивать спорт и политику.

ЧМ-2022,ЧМ по футболу,Виктор Орбан,
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