Сербы пришли на матч чемпионата мира в футболках российской сборной

Некоторые сербские болельщики пришли на матч чемпионата мира по футболу в Катаре в футболках сборной РФ. Об этом пишет ТАСС.

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По данным агентства, сербы тепло встречают российских журналистов, приветствуют их словами «Русские и сербы - братья на век».

Кроме того, некоторые из них носят шарфы, состоящие из гербов России и Сербии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан явился на матч национальной сборной в шарфе с исторической символикой.