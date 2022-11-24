Сербы пришли на матч чемпионата мира в футболках российской сборной

Некоторые сербские болельщики пришли на матч чемпионата мира по футболу в Катаре в футболках сборной РФ. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, сербы тепло встречают российских журналистов, приветствуют их словами «Русские и сербы - братья на век».
Кроме того, некоторые из них носят шарфы, состоящие из гербов России и Сербии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан явился на матч национальной сборной в шарфе с исторической символикой.
Эта деталь одежды вызвала резкую реакцию в МИД Украины. В ответ на высказывания украинских дипломатов глава Венгрии призвал не смешивать спорт и политику.