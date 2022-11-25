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4 часа назад

Дальнейшее участие Неймара на чемпионате мира под вопросом из-за травмы

Газета.Ruиещё 8

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Сербии игрок сборной Бразилии Неймар получил травму, передает Sport.es.

Дальнейшее участие Неймара на чемпионате мира под вопросом из-за травмы
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что игрок получил травму лодыжки, из-за которой покинул поле на 79-й минуте встречи. Сейчас сроки восстановления игрока не уточняются, но его партнер по команде Винисиус сообщил, что не знает степень серьезности травмы Неймара. Встреча, прошедшая на стадионе "Лусаил Айконик", завершилась со счетом 2:0 в пользу Бразилии. Оба мяча забил нападающий Ришарлисон.

Также в группе G выступают сборные Швейцарии и Камеруна. Их очный поединок завершился победой европейской команды со счетом 1:0. Ранее болельщики сборной Сербии по футболу перед матчем с командой Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2022 исполнили кричалку о дружбе с россиянами. "Сербы и русские — братья навек!" — прокричали сербские болельщики перед игрой.

ЧМ-2022,ЧМ по футболу,
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