Чемпионат мира — 2022: результаты матчей 24 ноября, турнирная таблица

24 ноября завершились последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых выступили команды из групп G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Группа G Швейцария — Камерун — 1:0;

Бразилия — Сербия — 2:0.

Группа Н

Уругвай — Южная Корея — 0:0;

Португалия — Гана — 3:2.

По итогам тура лидером квартета G стала Бразилия, которая набрала три очка и сумела благодаря разнице забитых и пропущенных мячей опередить Швейцарию (3). На третьей и четвёртой позициях находятся команды Камеруна и Сербии (по 0 очков).