Чемпионат мира — 2022: результаты матчей 24 ноября, турнирная таблица

24 ноября завершились последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых выступили команды из групп G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа Н
По итогам тура лидером квартета G стала Бразилия, которая набрала три очка и сумела благодаря разнице забитых и пропущенных мячей опередить Швейцарию (3). На третьей и четвёртой позициях находятся команды Камеруна и Сербии (по 0 очков).
В группе H единоличным лидером по итогам дня стала Португалия, набравшая три очка. Второе и третье места разделяют Уругвай и Южная Корея (у обеих команд по одному очку), а замыкает квартет Гана (0).