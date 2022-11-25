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4 часа назад

Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 24 ноября, турнирная таблица

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24 ноября завершились последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых выступили команды из групп G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.

Чемпионат мира — 2022: результаты матчей 24 ноября, турнирная таблица
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Группа G
  • Швейцария — Камерун — 1:0;
  • Бразилия — Сербия — 2:0.

Группа Н

  • Уругвай — Южная Корея — 0:0;
  • Португалия — Гана — 3:2.

По итогам тура лидером квартета G стала Бразилия, которая набрала три очка и сумела благодаря разнице забитых и пропущенных мячей опередить Швейцарию (3). На третьей и четвёртой позициях находятся команды Камеруна и Сербии (по 0 очков).

В группе H единоличным лидером по итогам дня стала Португалия, набравшая три очка. Второе и третье места разделяют Уругвай и Южная Корея (у обеих команд по одному очку), а замыкает квартет Гана (0).

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