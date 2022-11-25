Тренер сборной Сербии: проиграть Бразилии на чемпионате мира не стыдно

Поражение Сербии в матче чемпионата мира 2022 от Бразилии не является чем то постыдным, об этом заявил главный тренер сербской сборной Драган Стойкович.
В четверг сборная Бразилии победа Сербию со счетом 2:0, дубль оформил Ришарлисон.
— Мы прибыли в Катар в не самое удачное время, у многих ключевых игроков есть травмы. Мы не Бразилия с 200 миллионами жителей, мы — маленькая страна.
На стадионе была великолепная атмосфера, находиться на поле было очень приятно. Во втором тайме напряженность у наших ворот выросла. Мы дали Бразилии слишком много пространства, наши игроки устали. Нам нужно понять, почему это произошло, пока я не могу ответить. В первом тайме всё получилось, а во втором — нет. Мы должны хорошо подготовиться, чтобы стать намного лучше. Но проиграть Бразилии не стыдно, — сказал Стойкович после матча, его цитирует L’Equipe.