Тренер сборной Сербии: проиграть Бразилии на чемпионате мира не стыдно

— Мы прибыли в Катар в не самое удачное время, у многих ключевых игроков есть травмы. Мы не Бразилия с 200 миллионами жителей, мы — маленькая страна.

На стадионе была великолепная атмосфера, находиться на поле было очень приятно. Во втором тайме напряженность у наших ворот выросла. Мы дали Бразилии слишком много пространства, наши игроки устали. Нам нужно понять, почему это произошло, пока я не могу ответить. В первом тайме всё получилось, а во втором — нет. Мы должны хорошо подготовиться, чтобы стать намного лучше. Но проиграть Бразилии не стыдно, — сказал Стойкович после матча, его цитирует L’Equipe.