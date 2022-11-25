Болельщикам сборной Англии на ЧМ-2022 запретили одежду крестоносцев

Болельщиков сборной Англии, одетых в костюмы крестоносцев, в комплекте с кольчугами, поддельными мечами и щитами, предупредили о недопустимости оскорбления местных жителей на чемпионате мира в Катаре.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Как отмечается, изображение рыцарей и крестоносцев может быть сочтено оскорбительным на Ближнем Востоке. Так называемые крестовые походы были серией войн, которые христиане вели против мусульман в средневековый период.

Сообщается, что болельщикам сборной Англии, одетым в полную форму крестоносцев, было отказано во въезде на стадионы в Катаре. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как два фаната сборной Англии разговаривают с охраной, прежде чем их не допустили на стадион.

В отделе поддержки болельщиков Ассоциации футбольных болельщиков призвали болельщиков сборной Англии быть внимательными к хозяевам турнира.

— Это скорее наивность, чем что-то преднамеренное. Возможно, они действительно не понимают значения того, что на них надето, — приводит слова представителя Ассоциации футбольных болельщиков Mirror.