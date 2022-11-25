Уэльс — Иран: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встретятся сборные Уэльса и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Главный арбитр матча — Марио Эскобар (Гватемала). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.