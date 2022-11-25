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4 часа назад

Уэльс — Иран: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Чемпионат.comиещё 4

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встретятся сборные Уэльса и Ирана. Команды будут играть на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Главный арбитр матча — Марио Эскобар (Гватемала). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уэльс — Иран: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Стартовые составы команд:

Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Мефам, Родон, Уилсон, Рэмси, Бэйл, Мур, Робертс, Ампаду.

Иран: Хоссейни, Сейед Хоссейни, Резаян, Пуралиганджи, Мохаммади, Хаджсафи, Нуроллахи, Голизаде, Эззатоллахи, Азмун, Тареми.

В 1-м туре Уэльс сыграл вничью с США (1:1), а Иран проиграл сборной Англии с разгромным счётом — 2:6. Команды Англии и США встретятся сегодня, 25 ноября. Начало матча — в 22:00 мск.

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