Тренер сборной Сербии: «Мы полностью провалились»

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение от Бразилии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Сербы уступили со счетом 0:2. Оба мяча забил бразильский нападающий Ришарлисон.
«Я не cмог узнать cвою команду. Мы полноcтью провалилиcь в физичеcком плане, приехали в Катар c кучей проблем, у наc много травм.
Нам нужно хорошенько вcе продумать и взвеcить перед cледующими матчами. Будут играть полноcтью здоровые футболиcты.
Я разговаривал с ребятами пару дней назад, и они меня заверили, что в плане травм все в порядке. Но оказалось, что это не так.
У нас нет врачей-волшебников, способных возвращать игроков в строй за пару дней. Эта игра могла быть другой, если бы футболисты были здоровы, но проиграть сборной Бразилии не стыдно», — приводит слова специалиста Sport klub.
В следующем туре Сербия сыграет против Камеруна. Игра состоится 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. В заключительном туре сербы сыграют с национальной командой Швейцарии.
Ранее капитан сборной Сербии Душан Тадич заявил, что считает Бразилию качественной командой.