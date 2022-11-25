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2 часа назад

Тренер сборной Сербии Стойкович заявил, что игроки скрыли реальное положение дел с травмами

Газета.Ru

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович прокомментировал поражение от Бразилии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Тренер сборной Сербии: «Мы полностью провалились»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сербы уступили со счетом 0:2. Оба мяча забил бразильский нападающий Ришарлисон.

«Я не cмог узнать cвою команду. Мы полноcтью провалилиcь в физичеcком плане, приехали в Катар c кучей проблем, у наc много травм.

Нам нужно хорошенько вcе продумать и взвеcить перед cледующими матчами. Будут играть полноcтью здоровые футболиcты.

Я разговаривал с ребятами пару дней назад, и они меня заверили, что в плане травм все в порядке. Но оказалось, что это не так.

У нас нет врачей-волшебников, способных возвращать игроков в строй за пару дней. Эта игра могла быть другой, если бы футболисты были здоровы, но проиграть сборной Бразилии не стыдно», — приводит слова специалиста Sport klub.

В следующем туре Сербия сыграет против Камеруна. Игра состоится 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. В заключительном туре сербы сыграют с национальной командой Швейцарии.

Ранее капитан сборной Сербии Душан Тадич заявил, что считает Бразилию качественной командой.

ЧМ-2022,Душан Тадич,
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