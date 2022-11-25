ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на пятницу, 25 ноября

В пятницу, 25 ноября, стартует 2-ой тур чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию на портале «Чемпионат.com», сегодня состоятся еще четыре игры мундиаля.
В 13:00 мск стартует игра группы B между командами Уэльса и Ирана. Она пройдет на стадионе «Ахмед бин Али».
В 16:00 мск начнется встреча между сборными группы A: Катар — Сенегал. Игра с участием хозяев турнира пройдет на стадионе «Эль-Тумама».
В 19:00 мск стартует матч между Нидерландами и Эквадором. Встреча в рамках группы А состоится на арене «Халифа Интернейшнл».
В 22:00 мск пройдет игра группы B между Англией и США. Команды встретятся на стадионе «Эль-Байт».
Напомним, что в четверг, 24 ноября, в рамках чемпионата мира в Катаре прошли заключительные игры 1-го тура. В группе G Швейцария с минимальным счетом обыграла Камерун (1:0), а Бразилия одержала уверенную победу над Сербией (2:0). В группе H Уругвай и Южная Корея сыграли вничью (0:0), а Португалия выиграла у Ганы (3:2).