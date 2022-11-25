ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на пятницу, 25 ноября

Никита Бородкин

В пятницу, 25 ноября, стартует 2-ой тур чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию на портале «Чемпионат.com», сегодня состоятся еще четыре игры мундиаля.

В 13:00 мск стартует игра группы B между командами Уэльса и Ирана. Она пройдет на стадионе «Ахмед бин Али».

В 16:00 мск начнется встреча между сборными группы A: Катар — Сенегал. Игра с участием хозяев турнира пройдет на стадионе «Эль-Тумама».

Сборная Бразилии обыграла Сербию на старте чемпионата мира-2022

В 19:00 мск стартует матч между Нидерландами и Эквадором. Встреча в рамках группы А состоится на арене «Халифа Интернейшнл».

В 22:00 мск пройдет игра группы B между Англией и США. Команды встретятся на стадионе «Эль-Байт».

Напомним, что в четверг, 24 ноября, в рамках чемпионата мира в Катаре прошли заключительные игры 1-го тура. В группе G Швейцария с минимальным счетом обыграла Камерун (1:0), а Бразилия одержала уверенную победу над Сербией (2:0). В группе H Уругвай и Южная Корея сыграли вничью (0:0), а Португалия выиграла у Ганы (3:2).

ЧМ-2022,Футбол,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители