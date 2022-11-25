Катар — Сенегал: прогноз на матч группы А ЧМ-2022

25 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Катара и Сенегала. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

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Эксперты считают фаворитами африканцев: поставить на победу Сенегала можно с коэффициентом 1.68. Шансы катарцев оценили коэффициентом 6.30, а ничья идёт за 3.70.

Букмекеры считают, что матч Катар — Сенегал не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.40, а ТМ 2.5 идёт за 1.65.