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1 час назад

Катар — Сенегал, прогноз на матч группы А ЧМ-2022, прямой эфир, во сколько начало

Чемпионат.com

25 ноября на ЧМ-2022 по футболу в рамках группы А встретятся сборные Катара и Сенегала. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире эту встречу на территории России покажет телеканал «Матч!».

Катар — Сенегал: прогноз на матч группы А ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты считают фаворитами африканцев: поставить на победу Сенегала можно с коэффициентом 1.68. Шансы катарцев оценили коэффициентом 6.30, а ничья идёт за 3.70.

Букмекеры считают, что матч Катар — Сенегал не будет результативным. Поставить на ТБ 2.5 гола в матче можно за 2.40, а ТМ 2.5 идёт за 1.65.

Сделать ставку на то, что в этой игре забьют обе команды, можно с коэффициентом 2.30. Гол Катара оценивают в 1.82, а на то, что отличится сборная Сенегала, можно поставить за 1.21.

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