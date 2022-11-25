Капитан сборной Уэльса призвал показать школьникам ЧМ-2022 вместо уроков

Капитан сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл призвал учителей школ в своей стране показать детям ближайший матч чемпионата мира — 2022 с Ираном вместо уроков.
Встреча 2-го тура группового этапа ЧМ состоится сегодня, 25 ноября, на стадионе «Ахмед бин Али». Стартовый свисток для команд прозвучит в 13.00 по московскому времени.
«Поcкольку матч c Ираном начинаетcя в 10 утра по времени Уэльcа, еcли бы я был одним из учителей, я бы позволил детям поcмотреть игру в школе. Я надеюcь, что наши учителя это cделают. Пребывание на ЧМ — это иcторичеcкий момент для Уэльcа.
Мои знакомые, у которых есть дети, хотят, чтобы их ребенок посмотрел матч, но не хотят забирать их из школы. Думаю, многие учителя вместо уроков включат игру, чтобы поддержать и подбодрить нас. Это можно назвать мини-уроком истории», — цитирует футболиста PlanetSport.
В 1-м туре валлийцы сыграли вничью с командой США (1:1), а иранцы с разгромным счетом уступили сборной Англии (2:6).
Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».