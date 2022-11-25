Показываем и рассказываем! Некоторые цены вас точно удивят.
В Катаре, как и в России, главный фан-шоп расположился на территории фестиваля болельщиков – здание, похожее на ангар, установили рядом со входом. Иногда там происходят странные вещи вроде сомнительных ограничений.
Глобально кажется, что ассортимент товаров примерно на том же уровне, что был в России: что-то есть, чего не было у нас, и наоборот. А вот цены чуть выше, но это объяснимо – здесь в целом дороже, чем у нас, да и мировую инфляцию за четыре года никто не отменял.