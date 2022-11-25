Самое дорогое, что можно найти в фан-шопе (не считая игровых футболок, которые стоят около 8000 рублей), – статуэтки Кубка мира и эмблемы. Цена – 4750 рублей. В России самым дорогим товаром была матрёшка с Забивакой – за неё просили 7000 рублей

Маскот Лаиб среднего размера в подарочной упаковке стоит 3400 рублей. А вот шапка с Лаибом стоит дешевле – 2000 рублей. Забиваку можно было купить примерно за столько же: игрушка стоила от двух до трёх тысяч рублей

Но главное – что внутри. Ассортимент там богатый – одних только брелоков и значков есть несколько видов! Стоят они по-разному: самый дешёвый обойдётся в 450 рублей (в виде открывашки с футболкой сборной), самый дорогой – в 935 рублей (с летящим Лаибом, Кубком мира и флагом сборной). В России брелоки стоили по 400 рублей

В Катаре, как и в России, главный фан-шоп расположился на территории фестиваля болельщиков – здание, похожее на ангар, установили рядом со входом. Иногда там происходят странные вещи вроде сомнительных ограничений.

Глобально кажется, что ассортимент товаров примерно на том же уровне, что был в России: что-то есть, чего не было у нас, и наоборот. А вот цены чуть выше, но это объяснимо – здесь в целом дороже, чем у нас, да и мировую инфляцию за четыре года никто не отменял.