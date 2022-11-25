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2 часа назад

Гид по официальному магазину ЧМ-2022. Где дороже — в Катаре или России?

Чемпионат.com

Показываем и рассказываем! Некоторые цены вас точно удивят.

1/19 Но главное – что внутри. Ассортимент там богатый – одних только брелоков и значков есть несколько видов! Стоят они по-разному: самый дешёвый обойдётся в 450 рублей (в виде открывашки с футболкой сборной), самый дорогой – в 935 рублей (с летящим Лаибом, Кубком мира и флагом сборной). В России брелоки стоили по 400 рублей
Фото: Чемпионат.com
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2/19 Есть сувенирные чашки для арабского кофе – 1000 рублей
Фото: Чемпионат.com
3/19 Есть ещё и такие – дороже на 17 рублей
Фото: Чемпионат.com
4/19 Есть термосы нескольких видов – в зависимости от дизайна цена варьируется от 2550 до 2600 рублей
Фото: Чемпионат.com
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5/19 Карточная игра, похожая на Uno – 1530 рублей, кубик рубика – 935 рублей
Фото: Чемпионат.com
6/19 Для борьбы с палящим солнцем есть портативные вентиляторы! Цена – 1530 рублей
Фото: Чемпионат.com
7/19 Магниты по 340 рублей, рядом висят браслеты – они по 320
Фото: Чемпионат.com
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8/19 Провода для зарядки телефона – 615–765 рублей
Фото: Чемпионат.com
9/19 Три круглых значка – 306 рублей
Фото: Чемпионат.com
10/19 А вот значки в виде Кубка мира и эмблемы ЧМ обойдутся дороже – в 410 рублей. В России значок с Забивакой стоил столько же
Фото: Чемпионат.com
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11/19 Есть даже ароматизатор в машину! Всего 140 рублей
Фото: Чемпионат.com
12/19 Маскот Лаиб среднего размера в подарочной упаковке стоит 3400 рублей. А вот шапка с Лаибом стоит дешевле – 2000 рублей. Забиваку можно было купить примерно за столько же: игрушка стоила от двух до трёх тысяч рублей
Фото: Чемпионат.com
13/19 Кепки разных цветов и с разными нашивками – 1615 рублей. В России цена была 1500
Фото: Чемпионат.com
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14/19 Футболка с принтом Кубка мира – 2200 рублей
Фото: Чемпионат.com
15/19 Поло сборных (но только тех, кого экипирует аdidas) – 3700 рублей
Фото: Чемпионат.com
16/19 Шарфы разных стран – 600 рублей
Фото: Чемпионат.com
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17/19 А вот такое продаётся в супермаркете в фанатской деревне. Обычная футболка с флагом и названием сборной – 1700 рублей
Фото: Чемпионат.com
18/19 Небольшие мячи – 850 рублей
Фото: Чемпионат.com
19/19 Самое дорогое, что можно найти в фан-шопе (не считая игровых футболок, которые стоят около 8000 рублей), – статуэтки Кубка мира и эмблемы. Цена – 4750 рублей. В России самым дорогим товаром была матрёшка с Забивакой – за неё просили 7000 рублей
Фото: Чемпионат.com

В Катаре, как и в России, главный фан-шоп расположился на территории фестиваля болельщиков – здание, похожее на ангар, установили рядом со входом. Иногда там происходят странные вещи вроде сомнительных ограничений.

Глобально кажется, что ассортимент товаров примерно на том же уровне, что был в России: что-то есть, чего не было у нас, и наоборот. А вот цены чуть выше, но это объяснимо – здесь в целом дороже, чем у нас, да и мировую инфляцию за четыре года никто не отменял.

ЧМ-2022,Фото,
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