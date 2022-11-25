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58 минут назад

Боец UFC Коста заявил, что сборная Бразилии по футболу не выиграет чемпионат мира в Катаре

Газета.Ru

Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пауло Коста считает, что национальной команде его страны будет не по силам выиграть чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Боец UFC Коста заявил, что сборная Бразилии не выиграет чемпионат мира в Катаре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сборную Бразилии уважали, когда они были связаны с поставками наркотиков и спали с трансвеститами, как Роналдо в 2006-м или 2002-м. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые и не геи. Им не выиграть чемпионат мира. Верните старые времена», — написал спортсмен в социальных сетях.

24 ноября бразильцы обыграли сборную Сербии в матче 1-го тура группового этапа ЧМ. Встреча закончилась со счетом 2:0. Оба мяча забил нападающий Ришарлисон.

В следующем матче Бразилия сыграет против Швейцарии. Игра состоится 28 ноября. Команды выйдут на поле в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

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