Боец UFC Коста заявил, что сборная Бразилии не выиграет чемпионат мира в Катаре

«Сборную Бразилии уважали, когда они были связаны с поставками наркотиков и спали с трансвеститами, как Роналдо в 2006-м или 2002-м. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые и не геи. Им не выиграть чемпионат мира. Верните старые времена», — написал спортсмен в социальных сетях.