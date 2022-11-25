Тренер сборной Бразилии ответил на вопрос об участии Неймара в ЧМ после травмы

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил на вопрос об участии в чемпионате мира-2022 травмированного форварда команды Неймара. Его слова приводит RMC Sport.

«Вы можете быть уверены в том, что Неймар снова сыграет. Я убежден в этом», — сказал специалист.

Следующий матч в Катаре бразильцы проведут со Швейцарией в понедельник, 28 ноября, в 19:00 по московскому времени.

Ранее врач команды Родриго Лесмар заявил, что еще рано делать выводы о дальнейшем участии нападающего в турнире.

«У Неймара растяжение правой лодыжки. Надо подождать сутки-двое, чтобы получить более четкое представление», — добавил он.