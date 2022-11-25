Роналду достал из трусов и съел добавку во время матча с Ганой на ЧМ-2022

Издание A Bola заметило в трансляции матча чемпионата мира — 2022 в Катаре между Португалией и Ганой, как форвард европейской команды Криштиану Роналду съел энергетик во время игры.

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Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ завершилась победой португальцев со счетом 3:2.

В одном из эпизодов 37-летний нападающий оказался в штрафной площади Ганы, но активного участия в игровом моменте не принимал. Воспользовавшись паузой Роналду достал из трусов сверток и съел содержимое, прожевав на бегу.