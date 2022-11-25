ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
19 минут назад

Роналду достал из трусов и съел энергетическую добавку во время матча с Ганой на ЧМ-2022

Газета.Ru

Издание A Bola заметило в трансляции матча чемпионата мира — 2022 в Катаре между Португалией и Ганой, как форвард европейской команды Криштиану Роналду съел энергетик во время игры.

Роналду достал из трусов и съел добавку во время матча с Ганой на ЧМ-2022
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ завершилась победой португальцев со счетом 3:2.

В одном из эпизодов 37-летний нападающий оказался в штрафной площади Ганы, но активного участия в игровом моменте не принимал. Воспользовавшись паузой Роналду достал из трусов сверток и съел содержимое, прожевав на бегу.

В матче с Ганой капитан португальцев реализовал пенальти. Также у победителей голами отметились Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари.

ЧМ-2022,Рафаэл Леау,Криштиану Роналду,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители