Роналду достал из трусов и съел добавку во время матча с Ганой на ЧМ-2022

Издание A Bola заметило в трансляции матча чемпионата мира — 2022 в Катаре между Португалией и Ганой, как форвард европейской команды Криштиану Роналду съел энергетик во время игры.
Встреча 1-го тура группового этапа ЧМ завершилась победой португальцев со счетом 3:2.
В одном из эпизодов 37-летний нападающий оказался в штрафной площади Ганы, но активного участия в игровом моменте не принимал. Воспользовавшись паузой Роналду достал из трусов сверток и съел содержимое, прожевав на бегу.
В матче с Ганой капитан португальцев реализовал пенальти. Также у победителей голами отметились Жоау Феликс и Рафаэл Леау. У африканской команды забитые мячи на счету Андре Айю и Османа Букари.