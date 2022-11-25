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4 часа назад

Goal.com обновил рейтинг фаворитов ЧМ-2022 после 1-го тура группового этапа

Газета.Ru

Портал Goal.com обновил рейтинг команд чемпионата мира - 2022 в Катаре по окончании 1-го тура группового этапа. Первую строчку продолжает занимать сборная Бразилии. На вторую позицию поднялась национальная команда Испании, а на третью — Франция. Топ-10 фаворитов ЧМ-2022:

Goal.com обновил рейтинг фаворитов ЧМ-2022 после 1-го тура группового этапа
Фото: Газета.руГазета.ру

1. Бразилия (прошлое меcто – 1-е);

2. Иcпания (4-е);

3. Франция (5-е);

4. Англия (6-е);

5. Нидерланды (7-е);

6. Португалия (11-е);

7. Бельгия (9-е);

8. Аргентина (2-е);

9. Швейцария (14-е);

10. Дания (8-е);

...

16. Германия (3-е).

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе". Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале 2018 года обыграла в решающем матче национальную команду Хорватии (4:2). Ранее сообщалось, что портал WhoScored назвал имена футболистов, попавших в символическую сборную 1 го тура группового этапа ЧМ. В состав символической команды попал защитник сборной Хорватии и петербургского "Зенита" Деян Ловрен.

ЧМ-2022,Деян Ловрен,Зенит,
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