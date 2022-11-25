Футболист сборной Камеруна Ондуа рассказал о поддержке из России

Имеющий российское гражданство полузащитник сборной Камеруна по футболу Гаэль Ондуа получает из России много сообщений и звонков со словами поддержки. Об этом Ондуа рассказал в интервью ТАСС в пятницу.

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В четверг сборная Камеруна проиграла швейцарцам в первом матче группового этапа чемпионата мира со счетом 0:1.

"В России у меня много друзей, ребят, с кем я в прошлом играл. Они шлют мне сообщения, звонят. Так что из России я получаю огромную поддержку", - сказал Ондуа.

Ондуа 27 лет, он с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских "Локомотива" и ЦСКА, играл в махачкалинском "Анжи". За камерунскую национальную сборную он дебютировал в марте 2022 года.