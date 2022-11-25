У иранской женщины отняли флаг на чемпионате мира по футболу в Катаре

Теперь нельзя проявлять и политическую позицию.

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Для многих иранцев, кто приехал на чемпионат мира, этот турнир – возможность заявить всему миру о происходящем в их стране. Уже несколько месяцев Иран протестует: изначально демонстранты требовали справедливого расследования смерти 22-летней студентки курдского происхождения Махсы Амини: её задержали за неправильное ношение хиджаба, а после нескольких дней власти сообщили, что она скончалась в больнице.

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Но со временем акции стали настолько массовыми, что переросли в иную плоскость – борьбы за права женщин, свободу и справедливость. Смерть девушки стала катализатором большого взрыва: теперь люди требуют перемен и в Иране, и за его пределами. Поэтому иранские болельщики на этом ЧМ – самые политизированные. Для них турнир в первую очередь площадка для борьбы — и только потом для футбольного праздника.

В первом матче Ирана на турнире было много протестных баннеров и флагов: они мелькали в толпе и по дороге на стадион, и виднелись на трибунах – их выцепляли телевизионщики и фотографы.

На матч с Уэльсом иранцы пришли с теми же флагами: «Женщина. Свобода. Жизнь». Но одной паре выражать свою позицию помешала охрана стадиона: мужчине, который молча стоял с флагом в руках, позируя собравшимся перед ним фотографам, запретили его показывать с трибуны. Рядом с ним была женщина с гримом в виде кровавых слёз (как символ смерти женщин) и футболкой сборной с именем Махсы Амини – она пыталась объяснить охраннику, что таких флагов на стадионе много, но он не собирался никого слушать. Флаг был вырван, скомкан и унесён с трибуны.

Мужчина не растерялся: расстегнул толстовку и показал футболку с той же надписью. Женщина же начала плакать от отчаяния, громко крича: «Это полная чушь! Как мир может молчать? Как. Мир. Может. Молчать?! Как можно об этом не говорить?! Люди умирают за свободу! Или вы этого хотели?!»